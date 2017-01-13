James Corden, “Ocean’s 8” kadrosunda

Ocean’s 11 serisinin ana karakterleri kadın oyunculardan oluşacak şekilde kurgulanan yeni uyarlamasında Rihanna, Sarah Paulson, Sandra Bullock, Cate Blanchett ve Anne Hathaway gibi isimler rol alacak. Çekimleri geçtiğimiz aylarda başlayan filmin oyuncu kadrosuna katılan son isim, İngiliz komedyen James Corden oldu.

The Late Late Show With James Corden‘la son dönemin en başarılı televizyon şovlarından birine imza atan Corden, Ocean’s 8 filminde bir dedektifi canlandıracak. Corden’ın canlandıracağı karakterin, filmin ana karakterlerinin oluşturduğu sekiz kadından oluşan ve büyük bir soygun planlayan ekip hakkında bir araştırma yapacağı açıklandı.

Yönetmenliğini Gary Ross’un üstleneceği filmin yapımcı kadrosunda Jerry Weintraub, Steven Soderbergh ve George Clooney de bulunuyor. Ocean’s 8‘in vizyon tarihi 8 Haziran 2018 olarak belirtildi.