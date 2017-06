James Franco ve Maggie Gyllenhaal’lu yeni HBO dizisi “The Deuce”dan fragman

HBO’nun önümüzdeki sonbaharda izleyiciler ile buluşacak yeni dizisi The Deuce, 1970’lerin gece hayatına odaklanıyor. James Franco, Maggie Gyllenhaal gibi isimlerin yer aldığı diziden ilk görüntüleri izleyebileceğiniz fragman yayınlandı.

Kült dizi The Wire‘ın yaratıcısı olan David Simon’ın bu kez 1970’ler New York’unu konu alan yeni dizisi The Deuce, drama, polisiye ve aksiyon türlerini barındırıyor. Keyifli fragmanı ile şimdiden merak uyandıran dizinin başrollerinde James Franco, Maggie Gyllenhaal, Gary Carr gibi isimler yer alıyor. 10 Eylül’de izleyiciler ile buluşacak olan The Deuce‘un fragmanını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.