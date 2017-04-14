Jamiroquai’ın kurucu üyelerinden Toby Smith, 46 yaşında hayatını kaybetti

1992 yılında Jay Kay ve Stuart Zender eşliğinde Jamiroquai’ı hayata geçiren klavyeci Toby Smith, 46 yaşında hayatını kaybetti.

10 yıl boyunca grubun bir üyesi olan ve tam 5 Jamiroquai albümünde yer alan Toby Smith, birçok Jamiroquai hitinin de yazarlarından. 2002 yılında Space Odyssey turnesi sırasında ailevi sebeplerle gruptan ayrılan Toby Smith, Jamiroquai serüveninin ardından Angelic Recording Studios isimli bir kayıt stüdyosu açmış ve çeşitli grupların albümlerininin prodüktörlüğünü üstlenmişti.

Stuart Zender’ın dün Toby Smith anısına kendi Youtube hesabı üzerinden yayınladığı video aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.