Japanese Breakfast’tan Dead Oceans etiketiyle bir albüm daha: “Soft Sounds From Another Planet”

Little Big League grubuyla tanınan Michelle Zauner’in nefis deneysel pop projesi Japanese Breakfast, geçtiğimiz yıl yayınladığı ilk albümünün ardından arayı açmıyor. Soft Sounds From Another Planet isimli ikinci Japanese Breakfast albümünden ilk single, klibiyle birlikte yayınlandı.

Müzisyenin Psychobomb isimli ilk albümünü de yayınlanışının ardından uluslararası olarak bir kez daha basan plak şirketi Dead Oceans’tan 14 Temmuz’da yayınlanacak albümden yayınlanan ilk single “Machinist” ismini taşıyor. Zauner’in yönetmenliğini üstlendiği klibiyle birlikte yayınlanan şarkı, nefis synth tonları ve akılda kalıcı melodileriyle öne çıkıyor.

Michelle Zauner, bilim kurgu temalı klipte içinde olduğu uzay gemisini parçalayarak aşık olduğu robot için bir vücut oluşturmaya çalışan bir kadını canlandırıyor. “Machinist” klibini aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.