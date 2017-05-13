Jason Bateman, beşinci Arrested Development sezonunu müjdeledi

Bir süredir yeni sezonu ile ilgili haberleri merakla beklediğimiz kült komedi dizisi Arrested Development‘ın yıldızı Jason Bateman, beşinci sezon bölümleri için imza attığını açıkladığı bir tweet paylaşarak yeni bölümleri müjdeledi.

Dizinin yaratıcısı Mitch Hurwitz’in geçtiğimiz senenin ortalarında yeni Arrested Development bölümlerinin olabileceğine dair sinyaller vermesi, dizinin hayranlarını sevindirmişti. 2003’te yayınlanmaya başlayan dizi, Jason Bateman, Michael Cera, Portia de Rossi gibi isimlerin yer aldığı kadrosu ile kısa zamanda fenomen haline gelmişti. Son olarak 2013’te dördüncü sezonu ile karşımızda olan Arrested Development’ın beşinci sezon bölümlerinin de kesin olarak yayınlanacağı belli oldu. Twitter hesabında yeni Arrested Development bölümleri için anlaşmaya vardığını müjdeleyen Jason Bateman, böylece beşinci sezonda da yer alacağını da açıklamış oldu. Detayları merakla bekliyoruz.