Javier Bardem’li “Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales”dan yeni fragman

Önümüzdeki mayıs ayında vizyona girecek olan Pirates of the Caribbean serisinin beşinci filmi Dead Men Tell No Tales‘ten bir fragman daha yayınlandı.

Johnny Depp, Javier Bardem, David Wenham, Orlando Bloom ve Brenton Thwaites gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı yeni Pirates of the Caribbean filmi Dead Men Tell No Tales’te, bu kez ön plana çıkan karakter Captain Salazar oluyor. Javier Bardem’in oldukça farklı bir makyaj ile neredeyse tanınmayacak hale geldiği karakter, Jack Sparrow’un peşine düşüyor. 26 Mayıs’ta vizyona girecek olan filmin yeni fragmanını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.