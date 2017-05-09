Jean-Luc Lagarce’ın ünlü oyunu “Alt Tarafı Dünyanın Sonu”, bugün ve yarın Fransız Kültür’de

Jean-Luc Lagarce’ın 1990 yılında kaleme aldığı ünlü oyunu Alt Tarafı Dünyanın Sonu (Juste la fin du monde)‘nun okuma tiyatrosu, bugün ve yarın Fransız Kültür’de izleyiciyle buluşuyor. Yönetmenliğini Lesli Karavil’in üstlendiği oyuna katılım ücretsiz.

Fransız Kültür Merkezi’nde iki akşam üst üste saat 19:00’da sahnelenecek olan oyun, öleceğini öğrendikten sonra 12 yıl önce ayrıldığı evine geri dönen ve hem ailesi hem de geçmişiyle yüzleşen Louis karakterini merkezine alıyor. Hem kendisinin yokluğunda değişen dünyayla hem de ölmek üzere olduğu haberini verdiği aile fertleriyle yüzleşen Louis üzerinden var olma, ölüm ve masumiyet gibi temaları işleyen Alt Tarafı Dünyanın Sonu‘nu sahneleyecek isimler de Tuğrul Tülek, Sermet Yeşil, Tilbe Saran, Gizem Erdem ve Eylül Su Saban.

İki günkü performanslara da katılmak için buraya tıklayarak Fransız Kültür Merkezi’nin resmi web sitesi üzerinden kayıt yapabilirsiniz. Ayrıca bu akşamki performansın ardından, ünlü yönetmen Xavier Dolan’ın söz konusu oyundan uyarladığı aynı isimli filmin de gösterimi yapılacak.