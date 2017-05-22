Jean-Michel Basquiat çalışması, açık arttırmada 110 milyon dolara satıldı

80’li yılların en yaratıcı isimlerinin başında gelen ancak genç yaşında hayatını kaybeden Jean-Michel Basquiat’ün “Untitled” isimli çalışması açık arttırmada satıldı.

Jean-Michel Basquiat’ün 1984 yılında “Untitled” isimli eseri Amerikalı bir çift tarafından 19 bin dolara satın alınmıştı. Otuz yılı aşkın zamanın ardından New York’ta gerçekleşen bir açık arttırmada yeniden satışa çıkan “Untitled”, bu kez Japon bir koleksiyoner tarafından rekor bir fiyata, 110 milyon dolara satıldı. Çalışmanın yeni sahibi olan Yusaku Maezawa, Basquiat’ün çalışmasının koleksiyonuna eklemeden önce çeşitli sergilerde yer alması için çalışmalar yapacağını açıkladı.