Jeff Goldblum, yeni “Jurassic World” filminde rol alacak

A Monster Calls filmiyle tanınan J.A. Bayona’nın yöneteceği yeni Jurassic World filminin oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim katıldı. 1993 ve 1997 yıllarında iki Jurassic Park filminde başrolde yer alan Jeff Goldblum, yeni filmde Chris Pratt ve Bryce Dallas Howard’la birlikte rol alacak.

Jeff Goldblum, serinin yeni filminde Dr. Ian Malcolm karakterini yeniden canlandıracak. Son olarak geçtiğimiz yaz vizyona giren Indepence Day: Resurgence filminde izlediğimiz Goldblum, Marvel sinematik evreninin merakla beklenen filmlerinden Thor: Ragnarok‘ta da karşımıza çıkacak.

2015’te vizyona giren ilk Jurassic World filminin yönetmeni Colin Trevorrow ve Derek Connolly’nin senaryosunu yazdığı Jurassic World 2 için belirlenen vizyon tarihi 22 Haziran 2018. Henüz ismi bilinmeyen yeni Jurassic World filminde, 1993 yapımı Jurassic Park‘ta da rol alan B.D. Wong da rol alacak. Wong, Jurassic World serisinin ilk filminde de Wu karakteriyle geri dönmüştü. Seriye yoldaki filmle birlikte dahil olan oyuncular arasında da Toby Jones ve Justice Smith bulunuyor.