Jennifer İpekel’in ilk kişisel sergisi “ATOMTAXi”, 31 Mart Cuma akşamı açılıyor

31 Mart günü Öktem&Aykut’ta ziyarete açılacak ATOMTAXi sergisi, Jennifer İpekel’in resimleriyle kıyamet senaryolarına alternatif ve mizahi bir anlatım getiriyor. Sanatçının ilk kişisel sergisi olan ATOMTAXi, 29 Nisan’a kadar görülebilir.

İsmini Jared Higgins’in distopik eseri Genesis‘te yer alan ve toplumsal sınıflar arasında bir yolculuk yapabilmeye yarayan araçlardan alan ATOMTAXi, İpekel’in coşkulu, dışavurumcu ve matrak resimlerinden oluşuyor. Gerçek ve kurgu arasında özgün bir bağ kurarak bugüne dek benzeri görülmemiş bir çağın yaşantılarını efsaneleştiren ATOMTAXi sergisinin açılış kokteyli, 31 Mart Cuma akşamı saat 18:00’de. Serginin Facebook sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.