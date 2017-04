Jesse Eisenberg ve Bad Robot ortaklığıyla yeni bir komedi dizisi geliyor: “The Market”

The Social Network, Batman v Superman: Dawn Of Justice ve The Double gibi filmlerdeki performanslarıyla tanınan Jesse Eisenberg, J.J. Abrams ve Bryan Burk ikilisinin prodüksiyon şirketi Bad Robot’la güçlerini birleştiriyor. Eisenberg’in yazıp yöneteceği The Market isimli televizyon dizisi, eşini kaybettikten sonra oğlunun yanına taşınan Harold Katzman isimli bir karakteri merkezine alacak.

Her bölümü otuz dakika olarak kurgulanan komedi dizisinde rol alacağı bilinen tek isim şu an için Jesse Eisenberg. Eisenberg, yaratıcsı olduğu dizide ana karakterin yanına taşındığı oğlunu canlandıracak. Dizi de baba oğul karakterler, yaşadıkları kaybın ardından işlerini de kaybetmiş ve hayata tutunmaya çalışıyor olarak karşımıza çıkacaklar.

Söz konusu proje, Eisenberg’in yönetmenliğini üstleneceği ilk dizi olmayacak. 2015 yılında Bream Gives Me Hiccups and Other Stories isimli kitabından yola çıkan Bream Gives Me Hiccups adlı dizi üzerine de çalışmalarını sürdürüyor. Şu sıralar çekimleri devam eden dizinin oyuncu kadrosunda Eisenberg’in Cafe Society filminden rol arkadaşı Parker Posey ve Stalker, Colony gibi dizilerle tanınan Victor Rausk bulunuyor.