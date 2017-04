Jessica Chastain, 70. Cannes Film Festivali jürisinde

The Martian, The Three of Life ve Interstellar gibi filmlerdeki performanslarıyla tanınan Amerikalı oyuncu Jessica Chastain, Pedro Almodovar’ın başkanı olduğu 70. Cannes Film Festivali jürisinde yer alacak.

Fransa’da bir radyo istasyonuna açıklamalarda bulunan festival direkötrü Thierry Frémaux, prestijli festivalin 70. yılında birçok oyuncu ve yönetmenin jüride yer almak istediğini dile getirdi. Festival ekibinin, özellikle daha önce Cannes’da iz bırakmış isimleri jüriye dahil etmek konusunda istekli olduğunu söyleyen Thierry Frémaux, Jessica Chastain dışında bu yıl kimlerin jüride yer alacağını açıklamadı.

2011 yılında festivalin en prestijli ödülü olan Altın Palmiye’yi kazanan The Three of Life‘ın oyuncu kadrosunda yer alan Chastain, son olarak geçtiğimiz ay gösterime giren Niki Caro filmi The Zoekeeper’s Wife‘ta karşımıza çıkmıştı. Ünlü oyuncuyu yakında izleyeceğimiz filmler arasında ressam Catherine Weldon’ı canlandıracağı biyografik film Woman Walks Ahead ve başrollerini Kevin Costner ve Idris Elba’yla paylaşacağı dram filmi Molly’s Game bulunuyor.