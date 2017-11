Jessica Chastain, “IT”in devam filminde oynamak istiyor

Tree of Life, The Martian ve Mama gibi filmlerdeki performanslarıyla tanınan Jessica Chastain, IT filminin devamı olarak kurgulanacak yeni filmde Bev karakterinin büyümüş halini canlandıracağı söylentileri hakkında ilk açıklamayı yaptı.

Molly’s Game filmi için basın mensuplarının karşısına geçen Chastain, şu sıralar gündemde olan söylentilerle ilgili gelen soruları da yanıtladı. IT: Chapter Two olarak adlandırılacak ve 2019 yılında izleyiciyle buluşacak film yine Andy ve Barbara Muschietti ikilisi tarafından çekilecek. Muschietti’lerle Mama filminde birlikte çalıştığını hatırlatan Chastain, ikiliyle çok iyi arkadaş olduğunu belirtti. Söz konusu karakteri canlandırmak ve filme dahil olmak konusunda fazlasıyla istekli olduğunu söyleyen Chastain, Andy ve Barbara Muschietti’nin adeta ailesi gibi olduğunu ve onların yapacağı herhangi bir şeyin parçası olmak isteyeceğini dile getirdi.

Bu yıl vizyona giren IT filminde Sophia Lillis’in canlandırdığı Beverly Marsh karakterini Jessica Chastain’in canlandırıp canlandırmayacağına dair resmi açıklamanın önümüzdeki haftalarda gelmesi bekleniyor. İlk filmdeki olayların 27 yıl sonrasını konu edecek IT: Chapter Two‘da Pennywise karakterini bir kez daha Bill Skarsgård oynayacak.