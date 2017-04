Jim Henson’ın fantastik filmi “Labyrinth”in devamı yolda

1986 yılında vizyona giren ve başrollerinde David Bowie, Jennifer Connelly ve Toby Froud’u izlediğimiz, fantastik sinemanın kült filmlerinden Labyrinth‘in devam filmi için hazırlıklar başladı. TriStar stüdyolarının yapımcılığında Fede Alvarez ve Jay Basu ikilisi tarafından çekilecek olan filmin ismi henüz bilinmiyor.

1990 yılında hayatını kaybeden Jim Henson’ın yönetmenliğini üstlendiği son film olan Labyrinth‘in senaryosu da Monty Python ekibinden Terry Jones tarafından yazılmıştı. Uruguaylı sinemacı Fede Alvarez, Labyrinth‘in çocukluğunun en önemli filmlerinden ve sinemayla uğraşmasına sebep olan yapımlardan biri olduğunu dile getiriyor. “Jim Henson’ın yarattığı baş döndürücü evreni biraz daha genişletecek olmak ve yeni nesil sinemaseverleri Labyrinth‘e davet etmek fazlasıyla heyecan verici” diyen Alvarez, şu sıralar bir başka devam filmi için yine Jay Basu’yla birlikte çalışıyor. İkili şu sıralarda, The Girl With The Dragon Tattoo‘nun devamı niteliğinde olan The Girl in the Spider’s Web ve Electronic Arts’ın ünlü video oyunu Dante’s Inferno‘nun sinema uyarlamasıyla meşgul. Ayrıca, Fede Alvarez’in son uzun metraj filmi olan Don’t Breathe‘in devam filmi de yolda.

Labyrinth‘in otuzuncu yılı şerefine geçtiğimiz yıl Paula M Block ve Terry Erdman tarafından hazırlanan Labyrinth: The Ultimate Visual History isimli etkileyici bir kitap satışa sunulmuştu. Filmin yeniden çekileceğine dair haberler de ilk olarak geçtiğimiz yıl gündeme gelmişti. Fakat TriStar’dan yapılan açıklamaya göre Alvarez ve Basu ikilisinin ellerinden çıkacak yeni Labyrinth filmi, bir yeniden çekim olmayacak. Söz konusu filme dair gelişmeler için takipte kalın!