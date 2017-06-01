Jim Jarmush’un grubu SQÜRL’den yeni bir EP geliyor

Jim Jarmush’un 2009 yapımı filmi The Limits of Control‘a müzik yapmak için bir araya geldiği Carter Logan ve Shane Stoneback ile kurduğu grubu SQÜRL’ün yeni EP’si çok yakında Sacred Bones’dan yayınlanacak.

John Carpenter’ın da plak şirketi olan Sacred Bones Records’dan yayınlanacak olan yeni SQÜRL EP’si EP #260, 14 Temmuz’da müzikseverler ile buluşacak. Jim Jarmush’un Carter Logan ve Shane Stoneback ile bir araya geldiği ve psikedelik üretimler yaptığı grubu SQÜRL, daha önce Jarmush’un Only Lovers Left Alive filminin müzikleri için de çeşitli kayıtlar yayınlamıştı. Beş şarkının yer alacağı EP’lerinin ismi için 260 rakamından ilham aldıklarını söyleyen Jarmush, kısaçalarlarının albüm kapak görselini de paylaştı. Föllakzoid ve The Brian Jonestown Massacre kurucularından Anton Newcombe’un da remikslerinin yer alacağı albümden çıkan ilk kaydı, aşağıdaki bağlantıdan dinleyebilirsiniz.