Tam 50 yıl önce bugün, Jimi Hendrix Experience’ın ilk albümü Are You Experienced yayınlandı. ¨Fire¨, ¨Foxy Lady¨ gibi klasikleşmiş şarkılarının yer aldığı albümü, Devo’dan Paul McCartney’e beş ismin yaptığı cover’larla anıyoruz.

Red Hot Chili Peppers – Fire

Michael Kiwanuka – May This Be Love

Devo – R U Experienced?

Paul McCartney – Foxy Lady

Jeff Beck & Seal – Manic Depression