JK Flesh’in S U R V I V E şarkısı “Other”a yaptığı remiksi dinleyin

Jesu ve Godflesh projeleriyle tanınan Justin Broadrick’in JK Flesh mahlasıyla, yeni çıkacak S U R V I V E EP’sinde yer alacak remiksi dinlemeye açıldı.

Özellikle Stranger Things‘in gördüğü ilgiyle dünya çapında ses getiren S U R V I V E, 27 Ekim’de dijital platformlarda yerini alacak EP’si RR7387‘da heyecan verici remiksleri bir araya getiriyor. EP’de S U R V I V E şarkılarına yeni dokunuşlarda bulunan isimler arasında JK Flesh’le birlikte Lena Willikens, Not Waving ve Blondes projesiyle tanınan Sam Haar bulunuyor. Relapse Records etiketiyle 3 Kasım’da da fiziksel kopyalarıyla raflardaki yerini alacak EP ile ilgili detaylara buradan ulaşabilir ve ön sipariş verebilirsiniz.

JK Flesh’in S U R V I V E şarkısı “Other” için yaptığı remiks de aşağıdaki bağlantıdan dinlenebilir.