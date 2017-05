Joaquin Phoenix’li “You Were Never Really Here”den bir buçuk dakikalık merak uyandıran bir sahne

Lynne Ramsay’in yönetmenliğini üstlendiği gerilim filmi You Were Never Really Here, oyuncu kadrosu ve Radiohead gitaristi Jonny Greenwood imzalı müzikleriyle Cannes Film Festivali’nin bu yılki programının en merak edilen filmlerinden biri. Galasını festival kapsamında yapan filmden kısa bir sahne görücüye çıktı.

Başrolünde Joaquin Phoenix’in yer aldığı gerilim, Jonathan Ames imzalı romandan sinemaya uyarlanıyor. Yönetmenin Tilda Swinton’lı We Need To Talk About Kevin‘dan bu yana çektiği ilk uzun metraj olan film, aynı zamanda Ramsay ve Greenwood’un da ikinci işbirliği.

Küçük bir kızı seks ticaretinden kurtarmaya çalışan bir savaş gazisini canlandıran Joaquin Phoenix’i gördüğümüz ve Greenwood’un film için bestelediği müziklerden de bir bölüm duyduğumuz You Were Never Really Here klibi aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.