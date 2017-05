Joaquin Phoenix’li “You Were Never Really Here”in müzikleri Jonny Greenwood’dan

Mayıs ayında gerçekleşecek Cannes Film Festivali’nin açılışını yapacak olan You Were Never Really Here filminin müziklerini Jonny Greenwood’un yapacağı açıklandı.

Bugüne kadar birçok film için yaptığı müziklerle de tanıdığımız Radiohead gitaristi Jonny Greenwood, yeni bir projeyle karşımızda. Cannes Film Festivali’nin açılışı yapacak olan Lynne Ramsay filmi You Were Never Really Here’in müzikleri için çalışmalara başlayan Greenwood, Ramsay ile 2011 yılında We Need to Talk About Kevin filminin müzikleri için bir araya gelmişti. Joaquin Phoenix, Ekaterina Somsonov, Alessandro Nivola gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı You Were Never Really Here, festivalin ardından sinemaseverler ile buluşacak. Film, Jonathan Ames’in aynı isimli romanından sinemaya adapte edildi.