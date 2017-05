Joel Edgerton’lı gerilim filmi “It Comes At Night”tan yeni fragman

İlk uzun metrajı Krisha‘yla övgüler toplayan yönetmen Trey Edward Shults’un yeni filmi It Comes At Night, geceleri tekinsiz olayların yaşandığı bir orman evinde geçiyor. Başrolünde Joel Edgerton’ı izleyeceğimiz filmden yeni bir fragman yayınlandı.

Senaryosu da Trey Edwards Shults imzası taşıyan film, ABD’de haziran ayında gösterime giriyor. Carmen Ejogo, Riley Keough ve Christopher Abbott gibi isimlerin de rol aldığı filmde, aynı evde kötü güçlerden korunmaya çalışan iki aileyi izleyeceğiz. Hem dışarda olan bitenlerle hem de kendi aralarında yaşanan gerginlik ve garipliklerle mücadele eden aileleri konu eden It Comes At Night‘tan yayınlanan yeni fragman, yoldaki filmin M. Night Shyamalan filmlerine benzer bir tonda olacağını gözler önüne seriyor.

Ex Machina, The Lobster ve Room gibi son dönemin etkileyici filmlerine imza atan yapım stüdyosu A24’un yeni filmi olan It Comes At Night‘ın yeni fragmanı aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.