Joel Menemşe’nin “Başkalaşım Alanı” sergisi, 5 Nisan’da açılıyor

Joel Menemşe’nin Denizhan Özer küratörlüğünde açılacak yeni sergisi 5 Nisan’da Akademililer Sanat Merkezi’nde ziyaretçilerle buluşacak.

Dönüşüm ve başkalaşım içine giren yeni insanın metamorfozik durumuna yoğunlaşan çalışamaların yer alacağı “Başkalaşım Alanı” sergisinde, Joel Menemşe’nin birçoğunda hayvan figürü kullandığı resimleri görülebilecek. İnsanların, hayvanlarla olan benzer duygusal ve mental benzerliklerinin ön plana çıkarıldığı ve davranış biçimlerinin üzerine giderek çözümlemeler yaratan Joel Menemşe, 5 Nisan’da açılacak olan sergisi için Denizhan Özer ile birlikte çalıştı. 6 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilecek olan sergiyle ilgili buraya tıklayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.