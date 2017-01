John Berger anısına: “Ways Of Seeing” (BBC, 1972)

İngiliz yazar ve eleştirmen John Berger, dün 90 yaşında hayatını kaybetti. Berger’in 1972 yılındaBBC için hazırladığı Ways of Seeing (Görme Biçimleri) isimli dört bölümlük seriyi, bu vesileyle bir kez daha hatırlıyoruz.

Yapımcılığını Mike Dibb’in üstlendiği Ways of Seeing, her biri 30 dakikalık dört bölümden oluşan bir seri. Söz konusu serideki metinler daha sonra Penguin Books tarafından aynı isimli bir kitapta derlenmişti. Ways of Seeing‘in ilk üç bölümünü Türkçe altyazılı, son bölümünü de İngilizce olarak aşağıdaki bağlantılardan izleyebilirsiniz.