John Carpenter’ın “Halloween” temasını Trent Reznor ve Atticus Ross’tan dinleyin

Korku filmlerinin ikonik yönetmeni ve onlarca klasikleşmiş film müziğinin bestecisi John Carpenter’ın 20 Ekim’de Sacred Bones etiketiyle yayınlanacak derlemesinden ilginç kayıtlar paylaşılmaya devam ediyor. Bu kez de ünlü Halloween tema müziğinin, son dönemde yaptıkları film ve belgesel müzikleriyle sayısız ödül kazanan Trent Reznor ve Atticus Ross yorumu dinlemeye açıldı.

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