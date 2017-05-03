John Lennon’ın New York yıllarını konu alan çizgi romandan ilk kareler

David Foenkinos’un 2010’da yazdığı Lennon isimli kitaptan uyarlanacak çizgi roman, John Lennon’ın New York yıllarına odaklanıyor.

Önümüzdeki ay itibariyle raflardaki yerini alacak olan yeni John Lennon kitabı Lennon: New York Years, aynı zamanda biyografik detaylar da içeriyor. Foenkinos’un 2010 yılında yayınlanan kitabında John Lennon ve hayali bir terapist arasındaki diyaloglar üzerinden efsanevi müzisyenin hayatının çeşitli dönemlerine geri dönüşleri ve yorumlamaları yer alıyor. Bu kitaptan yararlanarak hazırlanan çizgi romanda aynı zamanda artık Lennon’ın Yoko Ono ve çocuklarıyla olan ilişkilerinden solo kariyerine birçok konuda detaylar yer alıyor. IDW’dan çıkacak olan çizgi romanda yer alacak olan bazı çizimlerin yer aldığı tanıtım fragmanını aşağıdaki bağlantıdan görebilirsiniz.