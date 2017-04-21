Jon Bernthal ve Tom Holland’lı orta çağ filmi “Pilgrimage”dan ilk fragman

13. yüzyılda İrlanda’da geçen Pilgrimage, Netflix ekranlarında Punisher karakteriyle izlediğimiz Jon Bernthal ve Marvel sinematik evreninin yeni Spider-Man’i Tom Holland’ı bir araya getiriyor. Yönetmenliğini Brendan Muldowney’nin üstlendiği filmden merak uyandıran bir fragman görücüye çıktı.

Bir kutsal emanetin, İrlanda’nın tehlike dolu topraklarını geçmesini sağlamakla görevlendirilen bir grup Katolik keşişi konu eden film, bu ay Tribeca Film Festival’da gösterilecek. Love Eternal filmiyle tanınan yönetmenin dört yıllık aranın ardından çektiği ilk uzun metraj olan Pilgrimage‘da Bernthal ve Holland’a eşlik eden isimler arasında Richard Armitage, John Lynch ve Stanley Weber bulunuyor.

Filmden görücüye çıkan ilk fragmanı aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.