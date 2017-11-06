Jon Hamm, bağımsız korku filmi “Off Season”da başrolde

Jonathan van Tulleken’in yazıp yöneteceği korku filmi Off Season‘da başrolde izleyeceğimiz isim Jon Hamm oldu.

Yönetmenin BAFTA adaylığı kazanan aynı isimli kısa filminden uyarlanacak olan Off Season, Kanada’da gizemli bir şekilde kaybolan babasını arayan bir adamın bazı aile sırlarını yeniden ortaya çıkarmasıyla birlikte yaşananları konu edecek. Yoldaki filmle ilgili açıklamalarda bulunan van Tulleken, söz konusu hikaye ve karakterlerin uzun zamandır kafasında olduğunu ve uzun metraj uyarlaması için sabırsızlandığını dile getirdi.

Jon Hamm’in rol alacağı üç filmin an itibariyle çekimleri tamamlanmış durumda. Beirut isimli aksiyon filminde Rosamund Pike’la başrolü paylaşan Jon Hamm, oyuncu kadrosu yıldızlarla dolu komedi filmi Tag‘de de karşımıza çıkacak. Hamm’in başrolünü Nick Offerman ve Amber Tamblyn’le paylaştığı dram filmi Nostalgia da önümüzdeki şubat ayında vizyona girecek.