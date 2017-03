Jonah Hill’den Danny Brown şarkısı “Ain’t It Funny” için ilginç klip

Danny Brown’ın Warp Records etiketiyle yayınlanan Atrocity Exhibition albümünde yer alan “Ain’t It Funny” parçası için Jonah Hill yönetmenliğinde ilginç bir klip geldi. Gus Van Sant, Joanna Kerns ve Lauren Avery’nin de rol aldığı klip, Full House ve Married With Children gibi aile dizilere göndermeler taşıyor.

Şu sıralar senaryosunu da yazdığı ilk uzun metraj filmi Mid ’90s için hazırlıklarını sürdüren Jonah Hill’in söz konusu kült aile dizilerine kanlı ve absürt bir yorumlama getirdiği klip aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir. Jonah Hill’in şu sıralar çekimleri devam eden yeni Gus Van Sant filmi Don’t Worry, He Won’t Get Far On Foot‘ta rol alacağını da hatırlatalım.