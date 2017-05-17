Jordan Peele, Warner Bros.’un “Akira” uyarlamasını yönetmeyeceğini açıkladı

İlk uzun metrajı Get Out‘la yakaladığı başarıyla dikkatleri üzerine çeken Jordan Peele’in ismi, bir süredir Warner Bros.’un manga klasiği Akira‘yı uyarlayacağı sinema filminin yönetmenliğini üstleneceğine dair söylentilerle gündemdeydi. Collider’a bir röportaj veren Peele, söz konusu projede yer almayacağını dile getirdi.

Akira‘nın büyük bir hayranı olduğunu söyleyen Peele, filmin yönetmenliğini üstlenme fikrinin kendisi için heyecan verici olduğunu ama kariyerine farklı bir doğrultuda devam etmek istediğini açıkladı. Katsuhiro Otomo’nun bilim kurgu temalı manga serisinin, sinemaya uyarlanırken belli bir standart yakalamak için büyük bütçelerle oluşturulacak bir prodüksiyona ihtiyaç duyduğuna vurgu yapan Peele, bu noktada kariyer planlarının ağır bastığını vurguladı. “Önceden var olan ve büyük paralarla çekilecek olan bir filmi çekmeyi mi yoksa tamamen orijinal bir içerik yaratmayı mı istediğimi düşündüm” diyen Peele, daha düşük bütçelerle orijinal filmler yönetmeyi tercih ettiğini vurguladı.

Birçok kült manga serisinin sinema uyarlamaları peşi sıra vizyona girerken, Warner Bros.’un Akira için hala bir yönetmen bulamamış olması epey şaşırtıcı. Daha önce David Sandberg ve Daniel Espinosa gibi isimler gündeme gelse de stüdyo henüz kapısını çaldığı yönetmenlerden olumlu yanıt alabilmiş değil.