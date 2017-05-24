Josh Homme’den yeni QOTSA albümüne dair ipuçları

Dört yıllık aranın ardından yeni bir albümle geri dönmeye hazırlanan Queens Of The Stone Age’in lideri Josh Homme, Yeni Zelanda’da konuk olduğu bir radyo programında söz konusu albüme dair soruları yanıtladı. Amerikalı müzisyen, grubun yedinci albümünün riskli hamlelerle dolu olduğunu ve son albüm …Like Clockwork‘e nazaran çok daha agresif tınladığına dair ipuçları verdi.

Kayıtları geçtiğimiz haftalarda tamamlanan albümün ne zaman yayınlanacağına dair somut açıklamalar yapmaktan kaçınan Homme, albümü dinleyicilerle paylaşmak için sabırsızlandıklarını söyledi. Grup olarak kendilerini çok hazır ve adeta bir kapıya dayanmış, birilerinin gelip o kapıyı açarak kendilerini serbest bırakmayı beklediklerini hissettiklerini dile getirdi. Yeni albüm şarkılarının ağırlıkla yüksek tempolu şarkılar olduğunu belirten Homme, rock’n roll hissiyatının ağır bastığına vurgu yaptı.

Kariyeri boyunca çalıştığı her albüme kariyerinin en önemli albümü olarak yaklaştığını belirten Josh Homme, yeni QOTSA albümüne de hayatının belli bir bölümünü adadığını ve bu kaydın da o dönemin işitsel bir yansıması olduğunu söyledi. Röportajda sıklıkla kendini tekrar etmeyi sevmediğini ve bu yüzden riskli adımlar atmaktan çekinmediğini hatırlatan Homme, yeni albümün de QOTSA dinleyicileri için sürprizler barındırdığının altını çizdi.

Yeni QOTSA albümü için bekleyişimiz sürerken, son albümün öne çıkan single’larından “My God Is The Sun”ın Reading Festival’daki canlı performansını dinleyelim!