Joss Whedon’un yazıp yöneteceği “Batgirl” filmi yolda

Son olarak Avengers: The Age Of Ultron filmiyle karşımıza çıkan Joss Whedon, DC Comics evrenine de el atıyor. Özellikle yaratıcısı olduğu Buffy The Vampire Slayer dizisiyle tanınan Whedon, Batgirl karakterinin solo filminin hem senaristi hem yönetmeni hem de yapımcısı olacak.

DC Comics’in 2011 yılında yayınlamaya başladığı New 52 serisindeki Batgirl‘den yola çıkaracak lan film, söz konusu karakterin sinema filmlerindeki ilk uyarlaması olacak. Söz konusu seride, aynı zamanda Comissioner Gordon’ın kızı olan Barbara Gordon’ı Joker tarafından vurulduktan sonra geçirdiği ameliyat sonrasında Batgirl’e dönüşmüş olarak görüyoruz.

Çizgi roman evrenine girişi 1961 yılına denk gelen Batgirl’ün yaratıcıları Bill Finger ve Sheldon Moldoff. İlk olarak Betty Kane isimli karakterle DC Comics evrenindeki yerini alan Batgirl, The Million Dollar Debut of Batgirl! isimli 1967 yılında yayınlanan çizgi romanla Barbara Gordon’ın alter egosu olarak yer almaya başladı. Sonraki dönemde Batgirl’ü çeşitli serilerde birçok farklı isim ve karakterle gördük.

Henüz vizyon tarihi belli olmayan Batgirl filminin başrolünde kimi izleyeceğimiz de merak konusu. Son yıllarda birçok kadın süper kahramana sinema filmlerinde de ağırlık veren yapımcılar, Wonder Woman ve Supergirl’ün ardından Batgirl‘ün de solo filmi için çalışmalarını hızlandırdı. Söz konusu proje için Buffy gibi bir kadın kahramanı yaratan Joss Whedon seçimiyse doğru bir hamle gibi gözüküyor.