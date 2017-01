Julianna Barwick’ten This Will Destroy You remiksi

Geçtiğimiz yıl Will isimli albümüyle karşımıza çıkan Julianna Barwick, Texas çıkışlı post rock grubu This Will Destroy You’nun “The Puritan” şarkısına yaptığı remiksi yayınladı.

Grubun mart sonunda yayınlanacak “The Puritan” şarkısında yer alacak remiks, Barwick’in kendi şarkı formlarını andıran, ağır ağır ilerleyen ama dinleyicisini kolaylıkla sarıp sarmalayan bir yapıya sahip. This Will Destroy You’nun 2014 yılında servis ettiği son albümü Another Language‘da yer alan parça için Julianna Barwick’in yaptığı remiksi aşağıdaki bağlantıdan dinleyebilirsiniz.