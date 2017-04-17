Julianna Barwick’ten yeni şarkı: “Wade In”

Donald Trump’ın görev başındaki ilk 100 gününde yayınlanacak 100 şarkıdan oluşacak derleme albüm Our First 100 Days‘in 87. şarkısı Julianna Barwick’ten geldi.

Şimdiye dek Angel Olsen, Avey Tare, Toro Y Moi, Suuns, Jens Lekman, Marissa Nadler ve A Place To Bury Strangers’ın aralarında bulunduğu geniş bir skaladan müzisyen ve grubun parçalarıyla katıldığı albümün tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Son olarak Dead Oceans etiketiyle Will isimli albümünü yayınlayan Julianna Barwick’in yeni şarkısı “Wade In” de aşağıdaki bağlantıdan dinlenebilir.

<a href="http://ourfirst100days.bandcamp.com/album/our-first-100-days">Our First 100 Days by Julianna Barwick</a>

Julianna Barwick, Senin İçin Bir Karışık serimizin yedinci miksteypini hazırlamıştı. Söz konusu seçkiye buradan ulaşabilirsiniz.

Fotoğraf: Aylin Güngör