Junji Ito’nun kült serisi “Uzumaki”nin ilk cildini kazanma şansı burada

Manga kültürünün en önemli sanatçılarından biri olan Junji Ito’nun 1998-1999 yılları arasında yayınlanan Uzumaki serisi, Gerekli Şeyler Yayınları tarafından Türkçe olarak raflarda yerini alıyor. Bir üçleme olacak serinin ilk cildini kazanmak için yapmanız gereken tek şey, ödüllü sorumuzun doğru yanıtını bize yollayan ilk üç kişiden biri olmak!

Haftalık olarak Big Comic Spirits dergisinde yayınlanan ve ardından kitaplaştırılan Uzumaki, lanetli bir kasabada geçen bir korku hikayesini anlatıyor. İki genç karakterin, bu kasabadaki lanetin kaynağının dünyayı hipnoz eden bir sarmal şekli olduğunu keşfetmesi ve bunu ortadan kaldırmaya çalışmasını konu eden Uzumaki, Junji Ito’ya Eisner adaylığı getirmesinin yanı sıra iki video oyunu ve bir sinema filmine uyarlandı.

ABD merkezli Young Adult Library Services Association’ın 2009 yılında yayınladığı Gençler için ideal 10 grafik roman listesinde de bulunan Uzumaki‘nin diğer iki cildi de önümüzdeki bir ay içerisinde raflardaki yerini alacak. Serinin ilk cildinden kazanmak için, aşağıdaki sorunun doğru yanıtnı bant@bantmag.com adresine gönderen ilk üç kişiden biri olmak yeterli!

Sorumuz şöyle:

Higuchinsky’nin üstlendiği ve 2000 yılında yayınlanan Uzumaki‘nin film uyarlamasında, serinin ana karakterlerinden Kirie Goshima’yı kim canlandırıyordu?