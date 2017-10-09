“Jurassic World Evolution” video oyunundan ilk görüntüler

PC, PlayStation 4 ve Xbox One için uygun formatlarda satışa çıkacak olan Jurassic World Evolution oyunu, serinin takipçilerine sıra dışı bir deneyim yaşatmayı amaçlıyor. Jurassic Park filmlerindeki ünlü ada Isla Nublar’ın yönetimini üstlendiğiniz Jurassic World Evolution‘dan ilk görüntüler yayınlandı.

Frontier Expo 2017 kapsamında gerçekleşen panelde yayınlanan ilk oyun içi video’da adanın farklı uçlarında farklı türlerde dinozorlar görüyoruz. Isla Nublar’da kendi istediğiniz değişiklik ve düzenlemeleri yapma imkanı bulduğunuz oyunda, filmlerde de olduğu gibi çeşitli terslikleri önleyerek adadaki huzuru ve ziyaretçilerin güvenliğini sağlamaya çalışılacak.

2018 yazında satışa sunulacak olan Jurassic World Evolution‘dan yayınlanan görüntüler, aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.