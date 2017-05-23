“Justice League” filminden ayrılan yönetmen Zack Snyder’ın yerini Joss Whedon aldı

DC Comics’in sinema uyarlamalarının en geniş kapsamlısı olacak Justice League filminin yönetmeni sürpriz bir şekilde değişti. Geçtiğimiz aylarda ailevi bir trajedi yaşayan yönetmen Zack Snyder’ın projeden ayrılmasının ardından Warner Bros., Marvel sinematik evreninin önemli yapımlarına imza atmış olan Joss Whedon’la anlaştı.

Film için uzun zamandır hazırlıklarını sürdüren Zack Snyder, sekiz çocuğundan biri olan Autumn’u iki ay önce kaybetmişti. Yaptığı açıklamada mesleğinin çok fazla zaman ve emek istediğini vurgulayan yönetmen, ailesinin kendisine ihtiyacı olduğunu ve onlarla daha fazla vakit geçirebilmek adına Justice League projesinden ayrılma kararı aldığını dile getirdi.

Buffy The Vampire Slayer ve Angel gibi dizilerin yaratıcısı olan Joss Whedon, Marvel sinematik evreninin iki The Avengers filmini yönetmişti. Aynı zamanda yakında vizyona girecek Batgirl filmini de yönetecek olan Whedon, DC Comics’le olan ilişkilerini Justice League‘le güçlendirecek gibi gözüküyor. Önümüzdeki kasım ayında vizyonda olması planlanan filmin senaryosuna çeşitli eklemelerde bulunan Joss Whedon’un, söz konusu sahneleri önümüzdeki haftalarda çekeceği filmi vizyon tarihine yetiştireceği açıklandı.

Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman, The Flash ve Lex Author gib DC Comics çizgi romanlarının popüler karakterlerini bir araya getirecek olan Justice League’den yayınlanan son fragman aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.