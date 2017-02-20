“Justice League”de izleyeceğimiz Batmobile görücüye çıktı

Zack Snyder’in yönetmenliğini üstlendiği ve bu yılın sonunda vizyona girecek olan Justice League’de göreceğimiz Batmobile, New York’ta gerçekleşen bir oyuncak fuarında görücüye çıktı.

Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı Justice League ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu New York’ta gerçekleşen bir oyuncak fuarında Justice League’de izleyeceğimiz Batmobile, ilk kez görücüye çıktı. Tıpkı gerçeğinde olduğu gibi duman çıkaran ve içinde Batman figürü ile sunulan Batmobile’ın öncekilerden çok büyük bir farkının olmadığı ancak donanım açısından çeşitli değişikliklerin yapıldığı konuşuluyor. 17 Kasım’da vizyona girecek olan filmde izleyeceğimiz Batmobile’ın bazı fotoğraflarını aşağıdan görebilirsiniz.