Kalben’in yeni albümü “Sonsuza Kadar”, Apple Music’te

Yalın ve akılda kalıcı şarkılarıyla, kısa sürede yerli müzik sahnesinin öne çıkan figürlerinden biri haline gelen Kalben, ikinci albümüyle karşımızda. Sonsuza Kadar ismini taşıyan yeni Kalben albümünden ilk klip de görücüye çıktı.

Kendi ismini taşıyan ilk albümünün ardından 13 şarkılık Sonsuza Kadar‘ı yayınlayan Kalben, albümdeki şarkıların ikisi hariç tamamının söz ve müziğine imza atmış. Albümdeki “İnsanlar” isimli şarkının sözleri Kalben’e müziği de Berkant Ali İncesaraç’a ait. “Rüzgar”ın söz ve müziği de Nil Karaibraimgil imzası taşıyor.

Fotoğraf: Aylin Güngör

Garaj Müzik etiketiyle yayınlanan albümden “Ben Her Zaman Sana Aşıktım” için Berkant Ali İncesaraç tarafından çekilen klibi aşağıdaki bağlantıdan izleyebilir, Sonsuza Kadar albümünün tamamını dinlemek için de buraya tıklayarak Apple Music’e ulaşabilirsiniz.