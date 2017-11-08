Kariyerinden satır başlarıyla: Nazan Öncel

14 Kasım günü Vestel Gururla Yerli konser serisi kapsamında Zorlu PSM sahnesinde izleyeceğimiz, Türk pop müziğinin sayılı divalarından biri olan Nazan Öncel’in kariyerinden satır başlarına bakıyoruz.

1956 yılında İzmir’de dünyaya gelen Nazan Öncel müzik eğitimine oldukça erken bir yaşta başlamış. Nota eğitimini altı yaşındayken annesinden alan Öncel orta okul döneminde ise gitar ve mandolin çalmaya başladı. Öncel’in “Sana Kul Köle Oldum” ve “Kader Bu Çekeceksin” isimli iki parçadan oluşan ilk 45’liği ise 22 yaşındayken, 1978 yılında yayınlandı.

1980 ve 81 yıllarında Hırçın Kız ve Neden isimli parçaları ile Eurovision yarışmasına elemelerine katılan Öncel kendi parçalarının yanısıra arabesk ve alaturka parçalara da yer verdiği Yağmur Duası isimli ilk uzun çalarını ise 1982 yılında yayınladı.

1986 yılında İstanbul’a yerleşen Öncel bir süre başka işler yaparak geçinirken bir yandan da esas büyük çıkışını işaretleyecek olan ikinci albümü Bir Hadise Var için beste yapıyordu. O dönem müzik sahnesinde bir diğer yeni isim olan yapımcı İskender Paydaş ile beraber çalıştığı bu albüm Öncel’in Türk pop müzik sahnesinde yeni bir yıldız olarak doğmasına sebep olan, ilk parçalar 1991 yılında yayınlanan bu albümde yer alan “Aynı Nakarat” ve “Gitme Kal Bu Şehirde”, “Nokta Nokta” gibi kendi yazdığı hitlerdi.

Öncel’e büyük başarı getiren Bir Hadise Var albümünü üç yıllık bir aranın ardından 94, 95 ve 96 yıllarında Ben Böyle Aşk Görmedim, Göç ve Sokak Kızı isimli albümler takip etti. Kendi yazdığı parçalar ile kuvvetli bir yorumunun yanısıra önemli bir söz yazarı olarak da hafızalara kazınan Öncel özellikle Göç ve Sokak Kızı albümlerinde farklı tarz ve seslere de açılarak çok yönlü bir müzsyen olduğunu gösterdi.

1999 yılında en kişisel albümü olarak tanımladığı Demir Leblebi’yi çıkaran Öncel, albümde yer alan “Demirden Leblebi” parçası ile kendisinin de kurbanı olduğu aile içi cinsel taciz konusunu Türkiye

gündemine taşımış oldu.

2000’lerin ilk on yılında Yan Yana Fotoğraf Çektirelim, 7’n Bitirdin, Hatırına Sustum albümleri ile hız kesmeden yola devam eden Öncel, 2010’larda ise Hayvan, Bazı Şeyler ve son olarak Sakin Ol Şampiyon albümlerini çıkardı. En çok satan albümleri arasında yer alan Yan Yana Fotoğraf Çektirelim, özellikle Tarkan ile düet yaptığı “Hay Hay” ve “Nereye Böyle?” parçalarıyla bir kuşağı etkisi altına aldı.

Kendi albümleriyle olduğu kadar İbrahim Tatlıses, Tarkan, Gülşen,Özcan Deniz gibi isimlere yazdığı parçalarla da isminden sık sık söz ettiren Nazan Öncel 40 yıla yaklaşan dev kariyeriyle bugün hala, müziğiyle nesilleri etkileyen bir isim olmaya devam ediyor.