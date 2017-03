Kasabian’dan yeni single: “You’re In Love With A Psycho”

Leicester çıkışlı rock grubu Kasabian, diskografisinin altıncı uzunçalarını 28 Nisan’da yayınlıyor. For Cry Out Loud ismini taşıyan 12 şarkılık yeni Kasabian albümünün ilk single’ı lirik videosu eşliğinde dinlemeye açıldı.

Son olarak 2014 yılında 48:13 isimli bir albüm yayınlayan Kasabian, RCA etiketiyle yayınlanacak altıncı albümünde “gitar müziğini kurtarmayı” hedeflediğini dile getiriyor. Grubun gitaristi Serge Pizzorno, Q Magazine’e verdiği röportajda “kaybolmuş” olan gitar müziğini geri getirdiklerini ve albümdeki parçaların hem dinleyiciler hem de kendileri için iyi hissettiren parçalar olduğunu vurguladı.

Yoldaki Kasabian albümünün ilk single’ını aşağıdaki bağlantıdan dinleyebilirsiniz.

For Crying Out Loud albümünün etkileyici kapak tasarımı ve şarkı listesini de aşağıda görebilirsiniz.

1- Ill Ray (The King)

2- You’re In Love With A Psycho

3- TwentyFourSeven

4- Good Fight

5- Wasted

6- Come Back Kid

7- The Party Never Ends

8- Are You Looking For Action

9- All Through The Night

10- Sixteen Blocks

11- Bless This Acid House

12- Put Your Life On It