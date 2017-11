Kayıp Television Personalities albümü, 26 Ocak’ta raflarda

Post-punk akımının önemli temsilcilerinden Television Personalities’in 1990 yılında kaydedilen ve hiç yayınlanmayan albümü, Fire Records etiketiyle raflardaki yerini alıyor.

Gruba 1983 yılında katılan Jowe Head’in evinde kaydedilen albüm tam 15 şarkıdan oluşuyor. Beautiful Despair adını taşıyan albümün kayıtlarında Head’le birlikte grubun kurucu üyesi Dan Treacy de yer alıyor. Farklı formatlardaki plak opsiyonları ve CD formatında satışa sunulacak olan albümde yer alacak şarkılardan ilki Fire Records’ın Soundcloud hesabı üzerinden dinlemeye açıldı.

“If You Fly Too High” isimli şarkı hakkında konuşan Jowe Head, söz konusu şarkının The Lemonheads üyesi Evan Dando’yla Berlin’de geçirdikleri zamanın ardından yazıldığını belirtiyor. Berlin duvarının yıkıldığı dönemde Ecstasy Madhouse isimli konser salonunda birlikte çaldıklarını hatırlatan Head, şarkıda o dönem büyük bir Television Personalities hayranı olan ve daha sonra Creation plak şirketini kuran Alan McGee’ye de değindiklerinin altını çiziyor.

Söz konusu Television Personalities şarkısı, aşağıdaki bağlantıdan dinlenebilir.