“Kedi” belgeseli, Critics’ Choice Documentary Awards töreninden ödülle ayrıldı

Dün gece gerçekleşen törenle sahiplerini bulan Critics’ Choice Documentary Awards’ta İstanbul’un kedilerini konu eden Kedi belgeseli, “En İyi İlk Belgesel” ödülünü kazandı.

Penn Gillette’in sunduğu ödül töreni Brooklyn’de gerçekleşti. “En İyi Belgesel” ödülünü Brett Morgen’in yönetmenliğini üstlendiği Jane kazanırken, “En İyi Yönetmen” dalında ödül iki kişi arasında paylaştırıldı. Cries from Syria belgeseliyle Evgeny Afineevsky ve Ex Libris: The New York Public Library belgeseliyle Frederick Wiseman bu ödüle layık görüldü.

Ceyda Torun’un yönetmenliğini üstlendiği ve Oscilloscope Laboratories tarafından yayınlanan Kedi belgeseli uzun zamandır merakla bekleniyordu. Bu yıl gösterildiği birçok festivalde övgüler toplayan belgesel, yönetmene “En İyi İlk Belgesel” ödülünü kazandırdı. Belgeselin fragmanını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.