“Kendi kurallarıyla oynayan bir sanatçı”: Hakkında söylenen sözlerle, Lou Reed

Müzik tarihinin en kendine has figürlerinden biri olan Lou Reed, bu dünyadan ayrılalı dört yıl oldu. Efsanevi müzisyenin anısına, John Cale’den Tom Morello’ya farklı müzisyen ve sanatçıların Lou Reed’le ilgili söyledikleri cümleleri bir araya getirdik.

Derleyen: Sava Kayhan

Stephen Malkmus: “Lou Reed kişisel favorim gibidir, ancak beni her zaman şarkıları söylemeyen, şarkılarla konuşanların çekmecesine yerleştirebilirsin.”

John Cale: “Lou Reed’in ölümü bana kamuya açık intihar gibi hissettirdi.”

Alan Vega: “İnsanlar ilk başlardan benim ilk rapçilerden biri olduğumu düşünüyorlardı, çünkü ben şarkı söyleyemiyordum ve bu yüzden konuşmam gerekiyordu! Aslında bunu başlatan kişi de Lou Reed’dir.”

Tom Stoppard: “Lou Reed bir kahramandı çünkü anti-kahramandı.”

Salman Rushdie: “Arkadaşım Lou Reed şarkısının sonuna geldi. Çok üzücü. Ama hey Lou, her zaman vahşi tarafta yürü, her zaman mükemmel bir gün.”

Tom Morello: “Tekil, eşsiz bir yeteneği vardı. Huzur içinde yat Lou, teşekkürler.”

Paul Stanley: “Kendi kurallarıyla oynayan bir sanatçı, müzisyen ve bir öncüydü.”

Nikki Sixx : “Huzur içinde yat Lou Reed. Güzel/karanlık sözleri yaşam, müzik ve duruş için teşekkür ederim. Gençlik yıllarımdan bugüne kadar bana ilham verdin.”