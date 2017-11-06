Kevin Parker, ‘sahte’ Tame Impala plaklarına tepki gösterdi

Tame Impala’nın solisti ve lideri Kevin Parker, Tame Impala: Unreleased Songs & Demos adıyla satışa sunulan plakların sahte olduğunu ve kendisiyle bir alakası olmadığını açıkladı.

Olayı ‘düzmece’ olarak tanımlayan Parker, söz konusu albüme konulan kayıtların 10 yıl önce Myspace hesabında yayınlandığını ve bu plakta da MP3’ten çevrilmiş halleriyle bulunduğunu belirtirken “Özel bir şey yok, hiç umursamayın” sözleriyle albümü almayı planlayan dinleyicilerine seslendi.

Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamayı sonrasında güncelleyen Parker, “Eğer gerçekten istiyorsanız ben bu tür bir derleme yayınlayacağım” cümlesiyle, demo Tame Impala kayıtlarını ‘doğru’ bir şekilde paylaşacağının sinyallerini verdi.