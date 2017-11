Kevin Spacey, “House of Cards” setinden uzaklaştırıldı

Son dönemde gündemi fazlasıyla meşgul eden Kevin Spacey hakkındaki artan taciz iddialarının ardından Netflix dizisi House of Cards‘ın önümüzdeki sezonla birlikte sona ereceği açıklanmıştı. Gelen haberlere göre, dizinin başrol oyuncusu ve yapımcılarından da biri olan Kevin Spacey, an itibariyle setten ve yapımdan uzaklaştırıldı.

Netflix’ten yapılan açıklamada House of Cards’ın içinde Kevin Spacey’nin olduğu herhangi bir yapımına an itibariyle devam etmeme kararı alındığı ama dizinin yapım şirketi olan Media Rights Capitol’la birlikte çalışmanın ve House of Cards‘a devam edebilmenin yeni yollarının arandığı belirtildi.

Media Rights Capitol da Netflix’in ardından bir açıklama yaptı ve ünlü oyuncunun dizi setindeki hareketleriyle ilgili gelen iddialar üzerine bir araştırma başlattıklarını ve Spacey’nin şirket tarafından set ve yapımdan süresiz olarak uzaklaştırıldığı paylaşıldı.

Şu sıralar birçok farklı projesi üzerine de çalışmakta olan Kevin Spacey’nin başı büyük dertte gibi gözüküyor. Ünlü oyuncunun Gore Vidal’ı canlandıracağı biyografik filmin de başka bir isimle devam etmesi ya da yapımın ertelenmesi gündemde. Bu arada Netflix de geçtiğimiz günlerde yeni House of Cards spin-off dizileri için hazırlıklara başladığını duyurmuştu.