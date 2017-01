Kid Koala ve Emilana Torrini’nin ortak albümünden ilk single: “Collapser”

Geçtiğimiz aylarda The Colorist’le birlikte Salon İKSV sahnesinde İstanbullu dinleyicilerinin karşısına çıkan Emilana Torrini, Kid Koala’nın Music To Draw To serisinin ilk albümünde vokalleriyle yer alıyor. 20 Ocak’ta yayınlanacak Music To Draw To: Satellite isimli albümden “Collapser” isimli bir parça geçtiğimiz günlerde dinlemeye açıldı.

Kanadalı müzisyen ve prodüktör Eric San’ın solo projesi olan Kid Koala, son olarak 2012 yılında 12-Bit Blues isimli bir albüm yayınlamış ardından da dinleyicilerin bir yandan çizimler yaptığı Music To Draw To isimli ambient konser serisine imza atmıştı. Söz konusu seriden yola çıkarak belli konseptlerle albümler yayınlayacak olan Kid Koala, İzlandalı müzisyen Emiliana Torrini’nin kırılgan vokallerinin yer aldığı yeni albümünden ilk olarak “Collapser”ı paylaştı.

Arts & Crafts etiketiyle yayınlanacak olan albümün ilk single’ını aşağıdaki bağlantıdan dinleyebilirsiniz.