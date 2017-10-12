kim ki o ve biriken, 20 Ekim’de Bant Mag. Havuz / Bina’da

Yeni albümünü önümüzdeki ay yayınlayacak kim ki o, canlı performansı ve biriken imzası taşıyan yeni klibinin galasını 20 Ekim’de Bant Mag. Havuz / Bina’da yapıyor!

Berna Göl ve Ekin Sanaç’tan kurulu bas ve synth ikilisi kim ki o, kasım ayının sonunda Lentonia Records etiketiyle yeni albümünü yayınlamaya hazırlanıyor. Geri sayım sürerken grup yeni albümden ilk paylaşımını, disiplinlerarası bir sanat kolektifi olarak üretimlerini sürdüren biriken imzası taşıyan yeni klibiyle yapıyor.

Canlı kim ki o keyfinin Bant Mag. Havuz’a taşındığı gecede biriken imzalı yeni klibin de ilk gösterimi yapılacak. Konser sonrası müziklerse tabii ki biriken DJ set’e emanet! Etkinliğin Facebook sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Giriş: 15 TL

21:30 Konser

23:00 biriken DJ set