King Crimson’dan David Bowie yorumu: “Heroes”

Efsanevi progresif rock grubu King Crimson, David Bowie’nin klasik şarkılarından “Heroes”u yeniden yorumladığı bir EP yayınlıyor. 2 Haziran’da yayınlanacak EP’de yer alacak olan şarkının Berlin konserinde yapılmış kaydı, performanstan görüntüler eşliğinde paylaşıldı.

Şarkıyla aynı ismi taşıyacak EP’de grubun klasikleşmiş şarkılarından “Easy Money”, “Starless” ve “The Hell Hounds of Krim”in 2016 sonlarındaki Avrupa turnesindeki konserlerden alınmış kayıtları da bulunacak. Söz konusu turneyi grubun orijinal gitaristi Robert Fripp önderliğinde basta Tony Levin, vokal ve gitarda Jakko Jakszyk, saksofonda Mel Collins ve davullarda Bill Rieflin, Gavin Harrison, Pat Mastelotto, Jeremy Stacey dörtlüsüyle birlikte gerçekleştiren King Crimson, son yıllarda tarihinden çeşitli konserlerin kayıtlarını albüm olarak yayınlıyordu. Heroes isimli yeni King Crimson EP’si ise, David Bowie’nin Berlin’de kaydedilen aynı isimli albümünün kırkıncı yıldönümü şerefine yayınlanıyor.

Grubun 12 Eylül 2016 günü Berlin’deki Admiralspalast’taki konserinden kaydedilen “Heroes” yorumunu aşağıdaki bağlantıdan dinleyebilirsiniz.