King Gizzard & The Lizard Wizard, 14-15 Mart’ta Salon İKSV’de

Avustralyalı psikedelik rock topluluğu King Gizzard & The Lizard Wizard, ilk İstanbul konseri için 14-15 Mart’ta Salon İKSV sahnesinde olacak.

Son olarak Bant Mag. ekibi olarak Beaches Brew Festival’da izlediğimiz ve son dönemin en üretken psikedelik rock topluluklarından King Gizzard & The Lizard Wizard, henüz geçtiğimiz hafta yeni bir parça yayınlamıştı. 14 – 15 Mart’ta ilk kez İstanbullu müzikseverler ile buluşacak olan King Gizzard & The Lizard Wizard’ın konserine geri sayımı geçtiğimiz günlerde yayınlanan “Crumbling Castles”la yapıyoruz.