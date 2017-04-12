King Gizzard & The Lizard Wizard hız kesmiyor: Yeni albüm haziranda piyasada

Flying Microtonal Banana isimli dokuzuncu stüdyo albümünü bu yılın başlarında yayınlayan Avustralyalı grup King Gizzard & The Lizard Wizard, yeni albüm için arayı açmıyor. 23 Haziran’da Monster of the Universe isimli yeni King Gizzard albümü üç bölümden oluşacak.
ATO etiketiyle yayınlanacak albümde toplam 21 şarkı bulunuyor. Grubun solisti Stu Mackenzie, yaptığı kısa açıklamada halihazırda içinde yaşıyor olduğumuz distopyanın albüme ilham verdiğini ve Monster of the Universe albümünün kıyameti andıran bir tonu olduğunu dile getirdi.
Yoldaki albüme dair bilgiler ilk başta çeşitli dijital satış platformlarında belirdikten sonra, grup Monster of the Universe‘e dair detaylı bir açıklama yaptı ve altı şarkıdan oluşan üçüncü bölüm “Han-Tyumi And The Murder Of The Universe”ü dinlemeye açtı.
Albümün kapak görselini ve şarkı listesini aşağıda görebilirsiniz.
Monster of the Universe:
Chapter 1: The Tale Of The Altered Beast
01 A New World
02 Altered Beast I
03 Alter Me I
04 Altered Beast II
05 Alter Me II
06 Altered Beast III
07 Alter Me III
08 Altered Beast IV
09 Life / Death
Chapter 2: The Lord Of Lightning Vs. Balrog
01 Some Context
02 The Reticent Raconteur
03 The Lord Of Lightning
04 The Balrog
05 The Floating Fire
06 The Acrid Corpse
Chapter 3: Han-Tyumi And The Murder Of The Universe
01 Welcome To An Altered Future
02 Digital Black
03 Han-Tyumi, The Confused Cyborg
04 Soy-Protein Munt Machine
05 Vomit Coffin
06 Murder Of The Universe
Grupla Nonagon Infinity albümleri öncesinde yaptığımız röportajı okumak için buraya tıklamanız yeterli.