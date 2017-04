King Gizzard & The Lizard Wizard hız kesmiyor: Yeni albüm haziranda piyasada

Flying Microtonal Banana isimli dokuzuncu stüdyo albümünü bu yılın başlarında yayınlayan Avustralyalı grup King Gizzard & The Lizard Wizard, yeni albüm için arayı açmıyor. 23 Haziran’da Monster of the Universe isimli yeni King Gizzard albümü üç bölümden oluşacak.

ATO etiketiyle yayınlanacak albümde toplam 21 şarkı bulunuyor. Grubun solisti Stu Mackenzie, yaptığı kısa açıklamada halihazırda içinde yaşıyor olduğumuz distopyanın albüme ilham verdiğini ve Monster of the Universe albümünün kıyameti andıran bir tonu olduğunu dile getirdi.

Yoldaki albüme dair bilgiler ilk başta çeşitli dijital satış platformlarında belirdikten sonra, grup Monster of the Universe‘e dair detaylı bir açıklama yaptı ve altı şarkıdan oluşan üçüncü bölüm “Han-Tyumi And The Murder Of The Universe”ü dinlemeye açtı.

Albümün kapak görselini ve şarkı listesini aşağıda görebilirsiniz.

Monster of the Universe:

Chapter 1: The Tale Of The Altered Beast

01 A New World

02 Altered Beast I

03 Alter Me I

04 Altered Beast II

05 Alter Me II

06 Altered Beast III

07 Alter Me III

08 Altered Beast IV

09 Life / Death

Chapter 2: The Lord Of Lightning Vs. Balrog

01 Some Context

02 The Reticent Raconteur

03 The Lord Of Lightning

04 The Balrog

05 The Floating Fire

06 The Acrid Corpse

Chapter 3: Han-Tyumi And The Murder Of The Universe



01 Welcome To An Altered Future

02 Digital Black

03 Han-Tyumi, The Confused Cyborg

04 Soy-Protein Munt Machine

05 Vomit Coffin

06 Murder Of The Universe

Grupla Nonagon Infinity albümleri öncesinde yaptığımız röportajı okumak için buraya tıklamanız yeterli.