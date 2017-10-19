King Gizzard & The Lizard Wizard’dan yeni bir şarkı: “Crumbling Castle”

Bu yıl üç albüm yayınlayan Avustralyalı psikedelik rock grubu King Gizzard & The Lizard Wizard, “Crumbling Castle” isimli yepyeni bir şarkıyla karşımızda.

2017 yılında toplam beş albüm yayınlamış olmayı hedefleyen grup, “Crumbling Castle” isimli şarkısının yeni bir albüme ait olup olmadığı konusunda bir açıklama yapmadı. Yılın en üretken ekiplerinin başında gelen King Gizzard & The Lizard Wizard, son olarak Mild High Club grubuyla birlikte kaydettikleri Sketches of Brunswick East albümünü yayınlamıştı.

10 dakikayı aşan yeni King Gizzard şarkısı için Jason Galea tarafından hazırlanan görsel eşlikçi de fazlasıyla etkileyici. Grubun yeni şarkısını aşağıdaki bağlantıdan dinleyebilirsiniz.

Grubun geçtiğimiz yıl yayınladığı Nonagon Infinity albümü üzerine Bant Mag. No:49’da Busen Dostgül’e verdiği röportajı okumak için buraya tıklamanız yeterli.